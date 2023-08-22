США погодили продаж Польщі вертольотів Apache та ракет на $12 млрд

Державний департамент США погодив продаж Польщі гелікоптерів AH-64E Apache та ракет для них приблизно на 12 млрд доларів, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що уряд Польщі надіслав запит на 96 ударних вертольотів Apache та пов'язане з ними обладнання, зокрема 1844 ракети Hellfire і 508 ракет Stinger.

Головними підрядниками з постачання гелікоптерів є компанії Boeing і Lockheed Martin.

Зазначається, що продана техніка і зброя покращить здатність Польщі протистояти нинішнім і майбутнім загрозам, допоможе стримувати противників та брати участь в операціях НАТО.