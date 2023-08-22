У Пентагоні розповіли, чи приєднаються США до навчань українців на F-16

США готові приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів F-16, якщо європейські союзники не встигатимуть з проведенням навчання.﻿﻿ Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Українська правда.

"Ми відкриті до навчання пілотів, якщо тренувальні програми у Європі будуть заповнені. Така (наша – ред.) умова. Данія й Нідерланди очолюють підготовку. Якщо вони не матимуть можливості навчати стількох пілотів, скільки захоче відправити Україна, тоді ми допоможемо з тренуванням у США" , – сказала вона.

Сінгх зазначила, що Україна самостійно ухвалить рішення, скільки пілотів пройдуть навчання.

"Вони досі підраховують, скільки мають пілотів, готових пройти навчання" , – сказала представниця Пентагону.

Сінгх додала, українським пілотам також потрібно буде пройти програму англійської мови, що займе певний час.