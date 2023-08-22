Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу – ОВА
Зранку 22 серпня російська армія атакувала Кривий Ріг та Синельниківський район Дніпропетровської області. Зафіксовані руйнування та пошкоджена енергоінфраструктура. Постраждала одна людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ранкового удару по Кривому Рогу постраждала 1 людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 20 приватних будинків, а також лінія електропередач.
Вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район. Окупанти поцілили по приватному підприємству, сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Обійшлося без загиблих та поранених.
"Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація уточнюється", – додав Лисак.