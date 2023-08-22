ЗСУ за добу знищили 400 окупантів і 31 артсистему – дані Генштабу
За минулу добу українські військові знищили приблизно 410 російських окупантів, а також 4 танки, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 258340 (+410) осіб ліквідовано,
- танків – 4362 (+4),
- бойових броньованих машин – 8476 (+27),
- артилерійських систем – 5295 (+31),
- РСЗВ – 721 (+2),
- засобів ППО – 491 (+2) од,
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3),
- крилатих ракет – 1406 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30),
- спеціальної техніки – 797 (+3).