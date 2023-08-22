ЗСУ за добу знищили 400 окупантів і 31 артсистему – дані Генштабу

ЗСУ за добу знищили 400 окупантів і 31 артсистему – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові знищили приблизно 410 російських окупантів, а також 4 танки, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 258340 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків – 4362 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8476 (+27),
  • артилерійських систем – 5295 (+31),
  • РСЗВ – 721 (+2),
  • засобів ППО – 491 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3),
  • крилатих ракет – 1406 (+0),
  • кораблів /катерів  – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30),
  • спеціальної техніки – 797 (+3).

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