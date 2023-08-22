На саміті у Греції 11 країн підписали декларацію на підтримку України

Лідери 11 країн південно-східної Європи підписали під час саміту щодо Балкан Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України, повідомляє Європейська правда.

Згідно з декларацією, країни висловили свою непохитну підтримку "незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії".

В ній також зазначається, що за межами Західних Балкан Україна і Молдова, які географічно прилягають до країн-членів ЄС, поділяють спільну європейську спадщину, і "як стратегічна інвестиція в мир, безпеку і стабільність в Європі, важливо, щоб ці регіони були прийняті як повноправні члени європейської сім'ї".

Μαξίμου:Ο δρόμος της ενότητας περνά από την Αθήνα - Το παρασκήνιο της επίσκεψης Ζελένσκι. Σε γέφυρα γεωπολιτικής ενότητας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ουκρανία, κόντρα στη Ρωσία αναδεικνύεται η χώρα μας μετά την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο... https://t.co/WMKtJ2aMq6 pic.twitter.com/YCggvYZJ3Y — CNN Greece (@CNNgreece) August 22, 2023

Документ підписали: президент Сербії Александар Вучич, президентка Молдови Майя Санду, президент України Володимир Зеленський, президент Чорногорії Яков Мілатович, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, прем’єр-міністр Косово Альбін Курті, голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряна Кришто, прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський, прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Вторгнення РФ в Україну є ключовим моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів, єдності та спільного майбутнього в рамках ЄС. Це критичний момент для безпеки, миру і стабільності нашого європейського континенту" , – йдеться в декларації.

У документі також наголошується, що "закони і принципи, які так довго сприяли стабільному і передбачуваному порядку європейської безпеки, були порушені, і ми знову стали свідками прояву руйнівних наслідків ревізіонізму".

"Ми погодилися, що не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, такі як напади на цивільне населення та руйнування інфраструктури, і що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності" , – йдеться в декларації.