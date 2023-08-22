Сили оборони закріплюються у напрямку Роботиного – Генштаб

Сили оборони України на південному фронті мали успіх у напрямку села Роботине Запорізької області. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Новое время.

"У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах" , — сказав він.

ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Бійці завдають ураження артилерією по цілях російських окупантів та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Мапа: DeepState

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила﻿, що в селі триває бойова робота й українські підрозділи мали успіх у напрямку південно-східніше від Роботиного та південніше від села Мала Токмачка.