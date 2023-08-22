Верховний Суд повернув ПриватБанку 24 млн грн, списаних за незаконним рішенням

Верховний Суд задовольнив заяву ПриватБанку про повернення йому списаних на виконання незаконних рішень судів першої та апеляційної інстанцій у даній справі коштів у розмірі понад 24 млн грн, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що Суд також задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку у справі за позовом особи повʼязаної з ексвласниками банку, щодо оскарження залучення її коштів до процедури bail-in.

"Верховний Суд дійшов висновку, що суди попередніх інстанцій помилково не визначили Ольгу Постоловську як повʼязану з банком особу. Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб правомірно розпорядився її коштами під час виведення банку з ринку за участі держави, що було здійснено на виконання вимог закону" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, у своєму рішенні Суд наголосив, що договори грошових вкладів, які позивач вимагає розірвати, припинили свою дію разом із зобовʼязаннями за ними в момент укладання договору про придбання акцій.

У ПриватБанку нагадують, що у Верховному Суді знаходиться ще одна схожа справа щодо оскарження списання коштів з рахунків фізичних осіб в грудні 2016 року при застосуванні процедури bail-in під час націоналізації ПриватБанку.