Кулеба: Наступ ЗСУ допомагає визначити умови миру та переговорів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наступ Збройних Сил України допомагає "визначити умови миру та переговорів". Про це він сказав під час перебування у Європі, повідомляє Ліга.net.

За його словами, майбутнє постачання винищувачів F-16 є важливим кроком для наступу, який "живе та розвивається".

Він зазначив, що Україна "дуже добре просувається у напрямку переговорів та визначення умов миру".