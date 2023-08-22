Розвідка Британії: Авіабазу Сольци атакували з території РФ
Успішна атака безпілотника на авіабазу Сольц у Новгородській області РФ 19 серпня ставить під сумнів здатність Росії захищати стратегічні об'єкти у глибині країни, зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великобританії, повідомляє Дзеркало тижня.
Експерти зазначають, що середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE дальньої авіації Росії було знищено за 650 км від кордону з Україною. Міністерство оборони Росії заявило, що відповідальність за атаку несе безпілотний літальний апарат типу коптер.
“Якщо це правда, то це додає ваги оцінці, що деякі атаки БПЛА на російські військові об'єкти здійснюються з території Росії. Малоймовірно, що коптерні БПЛА мають достатній радіус дії, щоб досягти об'єкта "Сольці-2" з-за меж Росії” , - зазначають аналітики.