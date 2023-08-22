У Південній Африці починається саміт БРІКС. Путін не приїхав

У Південній Африці в місті Йоганнесбург у вівторок розпочинається 15-й саміт лідерів країн БРІКС – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, повідомляє Укрінформ.

Як пише AFP, у цьогорічному саміті, що проходитиме 22-24 серпня й буде насичений багатьма дипломатичними заходами, беруть участь президенти ПАР Сиріл Рамафоса, Китаю - Сі Цзіньпін, Бразилії - Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров, оскільки президент країни-агресорки Володимир Путін, оголошений Міжнародним кримінальним судом у розшук за підозрою у воєнних злочинах, не приїде до ПАР, побоюючись бути арештованим.

Представляючи 40% населення світу на трьох континентах та чверть світового ВВП, з економіками на різних рівнях зростання, країни БРІКС поділяють спільне прагнення змінити глобальний порядок, у якому домінують заможні західні держави, таким чином, щоб він краще відображав їхні інтереси та зростання впливу.

Головними питаннями для обговорення на 15-му саміті стануть розширення БРІКС та збільшення використання країнами-членами місцевих валют у розрахунках між собою. Водночас ідею Бразилії про запровадження БРІКС власної валюти як альтернативи залежності від долара США, обговорювати не будуть.

Нинішній саміт, тема якого "БРІКС і Африка", відбувається в той момент, коли континент стає оновленим полем дипломатичної битви між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм, які борються за економічний і дипломатичний вплив на африканському континенті.

Напередодні саміту Рамафоса заявив, що його країна не буде втягнута в змагання між глобальними державами і підтвердив незмінність багаторічної політики неприєднання Південної Африки.

Лідер Китаю, своєю чергою, у своїй статті, опублікованій у південноафриканських ЗМІ в понеділок, заявив: "Ми спонукатимемо міжнародну спільноту знову зосередитися на питаннях розвитку, просувати більшу роль механізму співпраці БРІКС у глобальному управлінні та посилювати голос БРІКС" .

Останнім часом спостерігається зростання інтересу до БРІКС з боку багатьох держав так званого Глобального Півдня з економіками, що розвиваються. За даними організаторів саміту в Йоганнесбурзі, щонайменше 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до блоку, з яких майже два десятки офіційно звернулися з проханнями про членство, включаючи Іран, Саудівську Аравію, Бангладеш та Аргентину.

Очікується, що пропозицію щодо розширення БРІКС на саміті представить Південна Африка і рішення з цього питання буде ухвалене під завершення заходу.

Водночас питання розширення БРІКС викликає розбіжності, особливо серед двох його найпотужніших членів – Китаю та Індії.

Китай прагне швидко розширити блок і наростити свій вплив, тоді як Індія дуже обережно ставиться до намірів свого регіонального суперника.

Росія також прагне залучити нових членів, щоб протистояти своїй дипломатичній ізоляції через вторгнення в Україну, а Бразилія стурбована тим, що зростання БРІКС послабить її вплив.

Аналітики прогнозують, що на нинішній зустрічі рішень щодо розширення БРІКС ухвалено не буде й дискусії триватимуть до наступного саміту.