Президентка Угорщини перед візитом до Києва прибула на Закарпаття

Президентка Угорщини Каталін Новак прибула у Закарпатську область, повідомляє Європейська правда.

Каталін Новак приїхала в Україну напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, про її візит було відомо заздалегідь. За інформацією Telex, вона прибула у Берегове близько 9 години ранку.

Президентка Угорщини зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегова та району. На зустрічах обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували після початку повномасштабної війни. Як зазначають в ОВА, це гуманітарна допомога, підтримка українських біженців і вимушених переселенців на Закарпатті, літній відпочинок для українських дітей в Угорщині та інше.

Також Каталін Новак має зустрітися з представниками церкви, поспілкується з родиною одного з етнічних угорців, що загинув, захищаючи Україну, та дітьми багатодітних сімей.

Після цього президентка вирушить до Києва. Це буде друга її поїздка за час повномасштабної війни – після першого приїзду 26 листопада 2022 року.