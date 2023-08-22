ЗСУ увійшли в Роботине, організували евакуацію жителів – Маляр

Бійці 47-ої механізованої бригади ЗСУ з боями увійшли в Роботине Запорізької області.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі", – повідомила вона.

Фото: t.me/annamaliar

Вона додала, що українські військові продовжують бойову роботу в населеному пункті.

Росіяни у відповідь безперервно обстрілюють Роботине з артилерії, зазначили в Міноборони.

Також відео з Роботиного оприлюднили і в соцмережах бригади.