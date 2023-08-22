Армія РФ за добу атакувала дев'ять областей України – зведення ОВА

Російська армія за добу здійснила атаки на дев'ять областей України, застосовувала важку артилерію, міномети, безпілотники. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 22 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив чотири обстріли, пролунали 39 вибухів. Війська РФ били з мінометів по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Загинув чоловік. Із АГС ворог обстріляв Сновську громаду Корюківського району. Вночі дрон типу Shahed вдарив по Семенівці, пошкоджено будівлю міської ради.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Дружбівська, Великописарівська громади. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 86 вибухів. Під обстрілами перебували Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади.

У Дніпропетровській області вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район, поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Ще один удар по району стався вранці. Пошкоджені лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура.

По Кривому Рогу зранку ворог завдав ракетного удару. Постраждав чоловік. Пошкоджено 20 приватних будинків та лінію електропередач. Вчора під обстрілами з важкої артилерії перебували Нікополь і Марганецька громада.

За добу російська армія завдала 96 ударів по Запорізькій області. Вночі по околицях Запоріжжя ворог завдав два ракетні удари та здійснив атаку трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки. 83 артобстріли загарбники здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктів. Три обстріли з РСЗВ скоєні по Новодарівці і Лук'янівці, два авіаційні удари - по Новоданилівці, три БПЛА-атаки - по Новодарівці та Степногірську.

Внаслідок артилерійського обстрілу Преображенки загинув 51-річний чоловік. Поранений 43-річний чоловік. Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.

У Харківській області вночі ворог масовано обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Зранку рятувальники деблокували з-під завалів будинку 56-річну жінку. Вночі внаслідок обстрілу Куп’янська-Вузлового був пошкоджений приватний будинок, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом доби росіяни з мінометів та артилерії обстрілювали Червону Зорю Богодухівського району, Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу Харківського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове. Вчора у селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. З пораненням був госпіталізований 51-річний чоловік.

У Луганській області вчора під вогнем перебували Білогорівка і територія Серебрянського лісництва. Артилерійський вогонь росіяни відкривали по районах поблизу Кармазинівки, Невського, Кремінної та Білогорівки. За добу ворог здійснив 156 обстрілів Луганщини, випустив 568 снарядів.

Донецьку область за добу загарбники обстріляли 14 разів. Під вогнем опинились Торецьк, Гірник, Авдіївка, Костянтинівка, Малинівка, Семенівка, Новоукраїнка, Кліщіївка, Подільське, Никифорівка За добу на Донеччині одна людина загинула. Пошкоджено вісім приватних житлових будинків, господарчу споруду, трансформаторну підстанцію, гараж, газопровід.

У Миколаївській області вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

По Херсонській області війська РФ здійснили 71 обстріл (випустили 356 снарядів), з них по Херсону — два артилерійські обстріли (11 снарядів). Росіяни поцілили у райони 31 населеного пункту, територію дачного кооперативу у Херсонському районі, територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі.

Загарбники атакували з безпілотника жителя Золотої Балки, скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. З пораненнями він госпіталізований. Через обстріл Софіївки постраждали 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Також росіяни атакували житловий будинок у Бериславі. Поранення дістав 48-річний місцевий житель.