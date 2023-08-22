Якщо Франція оголошує про передачу зброї ЗСУ, то вона вже на фронті – посол

Коли у публічному просторі з'являється інформація про ухвалення Францією рішення про проставки в Україні тієї чи іншої зброї, то вона на той момент уже в Україні та вже працює на фронті. Зокрема, коли такі заяви роблять президенти Еммануель Макрон чи Володимир Зеленський. надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє Дзеркало тижня.

Він зазначив, що Франція спочатку поставила умову в контексті постачання озброєння – збереження повної тиші.

"Вони дбають про безпеку логістики і хочуть, щоб зброя надійшла і все працювало безперебійно" , - пояснив дипломат.

На деяку публічність у питанні пішли лише після того, як Франція вже надала Україні техніки на 120 млн. євро, оскільки з'явилася критика з боку деяких українських експертів, та й самі французи почали критикувати Макрона за зволікання за допомогою.

“Після французьке керівництво публічно оголосило про надання САУ Caesar. Далі були інші заяви, однак загалом стратегія та умови, які ставлять до нас французи, залишаються незмінними – все має відбуватися у повній тиші” , - зазначив Омельченко.

Він додав, що при цьому Франція була однією з перших, хто почав постачати нам зброю саме натовських зразків, і зараз тримає добрий темп постачання боєприпасів, а також допомагає вирішувати питання постачання запчастин до техніки.