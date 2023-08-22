"Чесна і продуктивна розмова". Зеленський зустрівся з президентом Сербії

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем під час саміту в Греції.

Про це президент України повідомив﻿ у Telegram.

Зеленський назвав розмову з Вучичем "відритою, чесною та продуктивною".

"Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток відносин, який є нашим спільним інтересом", – написав президент України.

21 серпня лідери 11 країн південно-східної Європи під час саміту щодо Балкан підписали﻿ Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України. Серед підписантів є і президент Сербії.