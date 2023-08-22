Постачання F-16 від Нідерландів та Данії: п'ять важливих питань

Підтримка Заходом України зміцнилася новим кроком у неділю, 20 серпня. Данія та Нідерланди підтвердили, що передадуть українській армії винищувачі F-16 американського виробництва. Це були б на цьому етапі досить сучасні літаки, які передані Києву для захисту від Росії. Але їхнє розгортання в польових умовах залишається перспективою, тому що пілоти все ще навчаються управлінню цими новими пристроями. Franceinfo зібрав п'ять важливих моментів щодо F-16, повідомляє Дзеркало тижня.

1 Скільки F-16 відправлять українській армії?

Згідно з графіком, оголошеним прем'єр-міністром країни Метте Фредеріксен, Данія поставить Україні 19 винищувачів: шість до кінця року, вісім у 2024 році та п'ять у 2025 році. Його голландський колега Марк Рютте менш конкретний, пояснивши, що він зустрінеться зі своїми міжнародними партнерами, щоб вирішити, скільки літаків відправити до Києва серед 42 F-16, які мають Нідерланди. Тому президент України Володимир Зеленський, який привітав себе у месенджері Telegram, отримавши весь голландський запас, міг зайти далеко.

F-16 модель американського виробництва. Створений у 1970-х роках, він залишається найпоширенішим у світі. "Цей літак регулярно модернізувався з тих пір, навіть якщо інші літаки пізніших поколінь сьогодні більш ефективні", як F-35 або Rafale, пояснює franceinfo Жан-Крістоф Ноель, колишній офіцер ВПС та науковий співробітник в Іфриці.

2 Це вперше Києву обіцяють винищувачі?

Це перші F-16, продані Києву, але за останні місяці українська армія вже отримала інші бойові літаки для посилення свого флоту: радянські Міг-29, відправлені у березні та квітні Словаччиною та Польщею.

Україна також прагне повернути шведські літаки Gripen.

"Ми близькі до того, щоб "Грипен" був у нашому небі" , - заявив Володимир Зеленський у Telegram у суботу.

Українські пілоти розпочали випробування цих літаків, покоління яких можна порівняти з F-16.

3 Навіщо F-16 використовуватимуть на полі бою?

З початку російського наступу бойова авіація посідає перше місце у списку вимог української влади до союзників. Обіцяні Данією та Нідерландами літаки мали б багато переваг.

"F-16 - багатоцільовий літак, здатний протистояти російським літакам і вертольотам, допомагати танкам, які намагаються прорвати оборонні рубежі, і завдавати глибинних ударів" , - резюмує генерал Жан-Клод Аллард, колишній командувач легкої армії. авіації та асоційованим науковим співробітником Iris.

Таким чином, ці пристрої заповнять прогалину у можливостях України.

"Сьогодні повітряна війна дуже мала на полі бою" , - пояснює Жан-Крістоф Ноель.

Наявність літаків для підтримки своїх наземних військ дозволила б Україні воювати «сучаснішим» способом.

Якби Володимир Зеленський у неділю захоплювався можливістю зміцнити повітряний щит своєї країни, F-16 також дав би військам у Києві більше шансів прорвати російські лінії оборони. Вони ґрунтуються на «певній кількості об'єктів, що перешкоджають просуванню наземних військ, таких як міни та попередньо встановлений артилерійський вогонь», нагадує Жан-Клод Аллард. З боєздатними літаками українці мали б "більше шансів збити цю оборону". Однак за умови, що вони знатимуть, як координувати свої дії з діями інших військ, і буде достатньо коштів.

4 Чому їх не можна розгорнути негайно?

Однак ці літаки не змінять перебіг українського контрнаступу, розпочатого цього літа. За найоптимістичнішими сценаріями вони можуть заробити наприкінці року. Оскільки потрібен час, щоб навчити пілотів та весь персонал, необхідний обслуговування та використання цих нових літаків. "Ви повинні знати, як використовувати всю електроніку на борту, від систем озброєння до радарів", - згадує Жан-Клод Аллард. Але також вивчайте тактику, адаптовану до потенціалу F-16, який має координуватися з рештою військ та бути більш ефективним у групах. «Деякі дійсно цікаві операції мобілізують принаймні чотири літаки» у формуваннях, що повторюються протягом місяців, пояснює Жан-Крістоф Ноель. «Є невідома частина у кривій навчання українських пілотів».

Цю підготовку має забезпечити широка коаліція країн, які підтримують Україну. Остання Греція запропонувала вчити українських пілотів у понеділок, повідомив Володимир Зеленський під час раптового візиту до Афін. Деякі тренінги вже розпочалися, наприклад, курси англійської мови, які проводяться у Сполученому Королівстві.

5 Чому союзники України не погодилися швидше поставити літаки?

Це Нідерланди та Данія, які передадуть свої F-16 Україні, але операція залежить від Сполучених Штатів, які залишають за собою право контролю над майбутнім військовою технікою, яку вони продають союзникам. Державний департамент США заявив у п'ятницю, що дало зелене світло після місяців зволікання.

«Крім того, американці самі літаки не дають» , — зазначає Жан-Крістоф Ноель, який бачить у цьому бажання «трохи обмежити ескалацію».

Протягом кількох місяців Москва заявляла, що постачання Києву F-16 стане переломним моментом, і обіцяла вжити заходів у відповідь. F-16 також є "вітриною" американської збройової промисловості, пояснює генерал Жан-Клод Аллард, який вважає, що "будь-який F-16, збитий Росією, стане ударом по американському іміджу". На його думку, рішення Вашингтона є справжнім «знаком прихильності» у довгостроковій перспективі на користь України.

Складність відмови від бойових літаків також пов'язана із необхідністю країн-донорів їх замінити. Нідерланди та Данія покладаються на F-35, нове покоління американських літаків, конструкція яких є складною. Інші країни, які також мають F-16, такі як Бельгія, стикаються з відсутністю альтернативних рішень. Це також стосується Франції.

«Якби ми передали Україні Rafale, у нас могли б закінчитися літаки для захисту нашої території, для охорони кордону НАТО, для втручання в Африку та Левант та для забезпечення ядерної готовності» , – нагадує Жан-Крістофер Ноель.

Не кажучи вже про нове тривале навчання, яке слід запропонувати українським пілотам на цих апаратах іншого типу.