Болгарія почне передачу Україні радянської бронетехніки в жовтні

Передача Болгарією броньованих транспортних засобів радянського зразка розпочнеться в кінці вересня - на початку жовтня. Про це заявив міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев на брифінгу в Одесі, повідомляє Укрінформ.

Тагарев повідомив, що Болгарія запропонувала передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка.

Він зазначив, що угода про передачу техніки має бути ратифікована парламентом Болгарії.

"Як тільки у вересні парламент повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача" , - розказав Тагарев.

Тагарев додав, що на рівні двосторонніх ініціатив Болгарія продовжує надавати цілісну політичну, військову і гуманітарну допомогу Україні.

Вона охоплює і підвищення спроможностей Сил оборони України та підготовку особового складу.