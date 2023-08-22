ГУР: На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" повністю знищено два Ту-22

Внаслідок атак по аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були повністю знищені два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені.﻿﻿ Про це розповіло джерело в розвідці, повідомляє Українська правда.

"Два бомбардувальники Ту-22М3 повністю знищено, ще два літаки незначно пошкоджені" , – сказав співрозмовник видання.

Джерело також повідомляє, що аеродроми атакували квадрокопетрами з території РФ.

21 серпня російські Telegram-канали повідомили про спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці. Там, як стверджували Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується. Губернатор регіону заявляв, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.

19 серпня атакувано безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області РФ, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака.

Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.