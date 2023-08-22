Повітряні сили: У РФ багато точних ракет для авіації

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має робити ставку на високоточне озброєння в авіації. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на фронті російська авіація має багато модифікацій керованих точних ракет.

"Наприклад, ракета "Вихрь" на вертольотах Ка-52, яка летить на 10 км. Ставка на таку зброю має бути і в нас" , — сказав Ігнат.

Він навів приклад реактивних систем залпового вогню і нагадав про те, що американський високоточний HIMARS серйозно відрізняється від радянського "Града", який б'є "по площах".

"В авіації теж саме потрібно робити ставку на технології" , — резюмував спікер ПС.

Ігнат підкреслив, що саме винищувачі F-16 зможуть ефективно протидіяти авіації РФ і дадуть Силам оборони перевагу в повітрі.