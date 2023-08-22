МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроекту

Після втручання у процес розгляду законопроекту №8401 заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми депутати без погодження з МВФ замінили текст проекту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Отримав інформацію з трьох джерел - у нас проблема з №8401 та меморандумом з МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, оскільки в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив із МВФ" , - написав Железняк.

За словами депутата, це сталося після того, як у процес роботи над законопроектом втрутився заступник Офісу президента Ростислав Шурма. Було, зокрема, замінено частину проекту, що стосується обмеження перевірок.

"Був текст №8401 до другого читання, де був нормальний текст (перевірки поверталися за фактом лише для найбільших суб'єктів). Але потім була зустріч у Раді: прем'єр, керівництво Ради, міністр фінансів, заступник ВП та представники всіх фракцій. І там в останній момент Ростислав Шурма запропонував виключити частину редакції щодо перевірок" , - зазначив депутат.

Як стверджує Железняк, Ростислав Шурма запевнив, що буде проведено "всі необхідні переговори".

"Ще й обіцяли за 3 тижні дати нову концепцію щодо єдиного органу перевірок (що, звичайно, ніхто не зробив). Усі фракції були свідками" , - зазначив депутат.

Він також повідомив, що проти ідеї Шурми виступили прем'єр-міністр та міністр фінансів. Проте депутати без узгодження замінили текст проекту.

"У мене тут звернення до колег по Раді. Особливо тим 239, які проголосували "За". А ви розумієте, що єдиною логікою голосувати 8401 було виконання вимог МВФ? І ми ось увесь цей шлях та негатив пройшли тупо дарма?" , – зазначив Железняк.

За інформацією депутата, наслідком цього стане незарахування Україні виконання маяка.

"Після такого "кидка" МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав текст 8401)" , - заявив Железняк.

"Цей пункт стає проблемою для взаємодії з МВФ: мало того, що дедлайн пропустили, але ще й кинули. З огляду на те, що вже кінець серпня, а тому ніхто ще пальцем не поворушив, то буде далі, як завжди: в останню мить кинуть гірший". текст, написаний на коліні, і "голосуй - чи смерть" , - додав він.

Нагадуємо, законопроект №8401 Верховна Рада ухвалила загалом 30 червня. 26 законопроект підписав президент.

Закон передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку 2% і частково - мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРВ.

Ухвалення цього закону було важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.