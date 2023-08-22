Прем'єр Молдови їде до Києва з дводенним візитом

До Києва прямують з дводенним візитом прем’єр Молдови Дорін Речан і троє міністрів, повідомляє Європейська правда.

Делегація перебуватиме у Києві з візитом 22-24 серпня.

Разом з прем’єром в Україну прямують міністр сільського господарства і харчової промисловості Владімір Боля, міністр енергетики Віктор Парліков, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину, а також держсекретар МЗС Руслан Болбочан.

Нагадаємо, також в понеділок в Україну приїхала﻿ президентка Угорщини Каталін Новак. Вона почала візит із Закарпаття, а звідти вирушить до Києва для участі у саміті Кримської платформи.

У понеділок президентка Молдови Мая Санду та президент України Володимир Зеленський були серед учасників неформальної зустрічі балканських лідерів. Під час неї лідери 11 країн південно-східної Європи підписали﻿ Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.