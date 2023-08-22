У Фінляндії пропонують заборонити радянську символіку

У керівництві Фінляндії обмірковують можливість законодавчо заборонити використання радянських та нацистських символів – серпа і молота та свастики, повідомляє Укрінформ.

Депутат від Коаліційної партії Бен Цюскович заявляє, що вніс цю пропозицію до урядової доповіді, яка включає заходи щодо просування рівноправності та викорінення дискримінації.

Згідно з отриманою Yle інформацією, питання обговорювалося в робочій групі парламенту на стадії підготовки і зараз перебуває на розгляді. Між членами урядових фракцій поки що немає одностайності в цьому питанні.

Використання свастики як нацистського символу офіційно заборонено у багатьох європейських країнах, наприклад, у Німеччині. Свастику тісно пов'язують, зокрема, з Голокостом та знищенням інших меншин під час Другої світової війни.

Цюскович заявляє, що, крім свастики, він також запропонував заборонити використовувати радянську емблему “Серп і молот”, оскільки під прапором СРСР із цією символікою також було знищено мільйони невинних людей.

Парламент Фінляндії проголосує за заходи щодо посилення рівноправності у вересні.

Уряд узявся за роботу над доповіддю, щоб знайти спільну мову щодо викорінення расизму та дискримінації в суспільстві. Прем'єр-міністр Петтері Орпо поки що не розкриває конкретних заходів, зазначених у доповіді. Відомо лише, що парламент розгляне доповідь на засіданні у вересні та проголосує за подані у ній пропозиції.