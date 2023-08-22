Резніков: Якої зброї потребує Україна

Зміцнення протиповітряної оборони залишається пріоритетом номер один для українських сил, також Україна потребує більшої кількості снарядів та всіх видів броньованої техніки, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Про це повідомляло агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Резнікова на спільній із міністром оборони Болгарії Тодором Тагарьовим прес-конференції в Одесі.

Пряма промова українського міністра: "Якої зброї ми ще чекаємо? Пріоритети не змінилися. Пріоритет номер один – ППО. Нам потрібно збільшувати мережу захисту українського неба".

Другим пріоритетом він назвав "снаряди, снаряди та ще раз снаряди". Зокрема, Рєзніков назвав важливим рішення уряду Болгарії щодо приєднання до програми ЄС із постачання в Україну 155-мм артилерійських боєприпасів.

Третє, чого потребують ЗСУ – це всі види броньованої техніки.

"Бронетранспортери, бронемашини, танки тощо. І дуже важливий елемент – броньовані засоби евакуації наших поранених із поля бою" , - заявив Резніков.

Міністр також наголосив на важливості навчання українських військовослужбовців з різних напрямків.