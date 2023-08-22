Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії – "Укренерго"

Україна запросила аварійну допомогу в Польщі та Румунії й купила в цих країнах 2000 МВт електроенергії 21 серпня, що є рекордом добового імпорту. Про це заявили в "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.

"Укренерго" довелося купувати такий великий обсяг через новий літній рекорд споживання електроенергії — вечірній максимум перевищив попередній рекордний показник, зафіксований 16 серпня, на 1,3%.

Це дуже багато через обмежені можливості українських електростанцій, які вивели в ремонт енергоблоки для підготовки до нового опалювального сезону, вказують в "Укренерго".

За попереднього максимуму Україна імпортувала 400 МВт щогодини (з 19:00 до 22:00) для забезпечення споживання.

Сьогодні імпортуються незначні обсяги електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранковий та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт. Експорт відсутній.

В "Укренерго" нагадують, що аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів, пояснюють у компанії.