ЄС виділив Україні ще 1,5 мільярда євро допомоги

Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 мільярда євро" , - написала вона.

Фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 мільярдів євро. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.