Зеленський розповів про нову військову допомогу від Європи

Україна досягла важливих домовленостей у ході візиту президента Володимира Зеленського до чотирьох країн Європи. Зокрема, були анонсовані щонайменше чотири нові оборонні пакети від партнерів і є рішення про постачання винищувачів F-16. Про це з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час ветеранського форуму, повідомляє РБК-Україна.

"Результатами візитів протягом цих чотирьох днів є щонайменше чотири нові оборонні пакети від наших партнерів. А основне чого ми досягли - це відкриття для нашої держави поставок F-16" , - сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, є домовленості щодо конкретної кількості першого постачання винищувачів від Нідерландів та Данії. Однак президент зазначив, що йде робота над "ще більшим результатом".

"Я зустрівся з нашими хлопцями, які вже розпочали тренування у Данії. Також українські пілоти та інженери розпочнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції. Ми розширюємо тренувальні програми" , - додав Зеленський.

Візит Зеленського до Європи

На вихідних Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.

У ході візиту до Швеції 19 серпня було досягнуто домовленостей щодо озброєнь, зокрема щодо виробництва техніки в Україні, а також про початок тестування пілотами ЗСУ винищувачів Gripen.

У Нідерландах та Данії 20 серпня було досягнуто домовленості про передачу Україні літаків F-16 після навчання українських пілотів.

Пізніше Зеленський вирушив до Афін для зустрічі з лідерами Західних Балкан.

На саміті лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський провів зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим і президентом Сербії Олександром Вучичем у рамках саміту Україна - Балкани, що відбувся в Афінах.