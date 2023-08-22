На Харківщині ЗСУ не втратили жодного населеного пункту – ОВА

Попри активні бойові дії, що тривають на Куп'янському напрямку, жодного населеного пункту на Харківщині ЗСУ не втратили. Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

"Жодного населеного пункту на Харківщині наші збройні сили не втратили" , - наголосив Синєгубов.

За його словами, ворог дуже активно поширює в інформпросторі фейки, що нібито захопив на Харківщині якісь території. Але всі ці повідомлення неправдиві.

"Всі спроби росіян штурмувати наші позиції отримують жорстку відсіч, окупанти зазнають відчутних втрат та повертаються на свої попередні позиції" , - додав він.

Начальник ОВА зазначив, що триває евакуація населення з небезпечних громад, оскільки не маючи успіхів на фронті, ворог постійно обстрілює мирних жителів.

"За минулу добу вивезли ще 45 людей, з них 5 дітей та 26 жінок. Усього за період з 9 серпня евакуйовано 601 людину, в тому числі 153 дитини" , - поінформував Синєгубов.

Очільник області зауважив, що вже завершили ліквідацію наслідків обстрілу центру Куп'янська. Нині усувають пошкодження в лівобережній частині міста. Незабаром у місті буде відновлено електро- та газопостачання.