На Закарпатті викрили підприємця, який поставив ЗСУ неякісні бронежилети на 6 млн

На Закарпатті правоохоронці викрили схему масштабного розкрадання державних грошей під час придбання бронежилетів для ЗСУ.

Про це повідомили﻿ в СБУ.

"За бюджетні кошти організатори оборудки поставили до однієї з військових частин регіону 350 бракованих бронежилетів. Під час їхнього випробування було встановлено, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту і є небезпечною для використання в бойових умовах" , – йдеться в повідомленні.

У СБУ відзначають, що таким чином фігуранти зірвали виконання оборонного замовлення на майже 6 млн грн. Всю партію неякісної продукції вилучили та направили компанії-виробнику для усунення недоліків.

Фото: СБУ

За даними слідства, до організації оборудки причетний директор місцевої компанії.

"Встановлено, що підприємець підписав з представниками обласного військкомату договір на поставку українським захисникам оптової партії бронежилетів.При цьому їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту" , – зазначають в СБУ.

Директору підприємству-постачальнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); та﻿ ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду.

Також правоохоронці перевіряють причетність до схеми посадовців військкомату, який замовив військову продукцію.

Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.