Крим звільнятимемо військовим шляхом, - Данилов

Україна, швидше за все, звільнятиме Крим військовим шляхом. Адже лише у разі деокупації півострова наша держава матиме певні гарантії безпеки. Про це із посиланням на виступ секретаря РНБО Олексія Данилова напередодні саміту Міжнародної Кримської платформи, повідомляє РБК-Україна.

Він наголосив, що Крим є частиною території України, яку ми маємо звільнити.

"Більше того, ми його звільнятимемо. Швидше за все, це відбуватиметься військовим шляхом, якщо країна-агресор досі не зрозуміє, що їй потрібно піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає" , - сказав секретар РНБО.

Данилов додав, що будь-які інші дії щодо Криму означатимуть консервацію ситуації та передачу війни нашим нащадкам. Він зазначив, що Росія, маючи Крим у своєму розпорядженні, ніколи не підкориться, не заспокоїться і не буде спокійно жити.

"Лише вигнавши її з території Криму, змістивши її в Азовському морі, ми розумітимемо, що наша держава матиме певні гарантії безпеки на певний проміжок часу" , - сказав він.

Він наголосив, що іншого варіанту, окрім деокупації Криму, бути не може.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Чи нас підкилимно вмовлятимуть? Швидше за все меседжі будуть відправляти" , - сказав секретар РНБО.

За його словами, Україна отримує велику кількість повідомлень, що державі чкоби не слід звільняти Крим, але вони всі анонімні.

"А як тільки одна людина, клерк з НАТО, відкрила обличчя, вона одразу отримала від усієї світової спільноти відповідь. Тому, нам своє робити, звільняти території, повертатися в Чорне та Азове моря. Якщо ми не матимемо в Криму свого військового флоту, ми перебуватимемо у вкрай складному стані з погляду безпеки постійно" , - додав Данилов.

Раніше офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й у Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ мають незабаром увійти до Криму. Майже до звільнення півострова залишилося чекати недовго.

Окрім того, сьогодні Буданов анонсував нові акції у Криму.