Резніков розповів, коли Україна зможе отримати F-16
Україна зможе отримати винищувачі F-16, про надання яких раніше оголосили Данія та Нідерланди, не раніше ніж через 6−7 місяців. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Новое время.
"Об'єктивно без завищених очікувань… я думаю, що 6−7 місяців — це мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати, а якщо він трошки буде більше не розчаровуватись", — зазначив він.
Він пояснив такі терміни тим, що літак — це "просто платформа", а Україні "потрібно говорити" про зброю, ракети, снаряди та бомби, які будуть застосовувати на винищувачах.
Резніков наголосив, що для того, щоб обслуговувати винищувачі і вони могли виконувати бойові завдання потрібно підготувати не лише пілотів, а й інженерів, техніків та людей, які планують операції.
"Це серйозний комплекс задач і це декілька сотень людей ми маємо навчити для перших пташок в українському небі…", — підкреслив він.
Він зазначив, що поки невідомо скільки часу займе навчання відповідного персоналу.
"Але я вірю в одне: наші люди настільки талановиті, що Patriot вони замість 10 місяців подолали за 10 тижнів, артилерію 155-у замість 3 місяців за 3 тижні. Тому я переконаний, що українські F-16 і будуть в українському небі звільняти тимчасово окуповані території", — сказав він.