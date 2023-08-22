Резніков розповів, коли Україна зможе отримати F-16

Україна зможе отримати винищувачі F-16, про надання яких раніше оголосили Данія та Нідерланди, не раніше ніж через 6−7 місяців. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Новое время.

"Об'єктивно без завищених очікувань… я думаю, що 6−7 місяців — це мінімальний термін, який треба свідомо оцінювати, а якщо він трошки буде більше не розчаровуватись" , — зазначив він.

Він пояснив такі терміни тим, що літак — це "просто платформа", а Україні "потрібно говорити" про зброю, ракети, снаряди та бомби, які будуть застосовувати на винищувачах.

Резніков наголосив, що для того, щоб обслуговувати винищувачі і вони могли виконувати бойові завдання потрібно підготувати не лише пілотів, а й інженерів, техніків та людей, які планують операції.

"Це серйозний комплекс задач і це декілька сотень людей ми маємо навчити для перших пташок в українському небі…" , — підкреслив він.

Він зазначив, що поки невідомо скільки часу займе навчання відповідного персоналу.