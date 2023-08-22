Ердоган відвідає Росію для зустрічі з Путіним, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Про це з посиланням на Yeni Şafak, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією ЗМІ, отриманої з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження "зернової угоди".

При цьому ЗМІ повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту "зернового коридору" без участі Росії.

"Він (Ердоган – ред.) думає, що якось можна знайти точку згоди" , - сказали джерела видання.

Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Однак нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.

Нагадаємо, 17 липня Росія заявила про "зупинення" своєї участі в "зерновій ініціативі" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити угоду у тристоронньому форматі. Після цього Росія вдалася до атак по чорноморських портах.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду у "розширеному масштабі". Він закликав Захід допомогти перетворити ініціативу на основу для припинення вогню між РФ та Україною.