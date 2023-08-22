Резніков: Не відмежовуйтеся від ЗСУ, війна може бути довгою

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для перемоги у війні проти Росії усі українці мають зберігати готовність боротися. Про це він повідомив на Форумі ветеранів, що транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, минулого року Україна мала завдання вижити, а тепер — перемогти.

"Це означає не просто звільнити всі території, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не подумав атакувати Україну знову. Багато хто у світі вважає, що це неможливо, але ми довели, що можливо все. У нас дуже сильний і підступний ворог, він вбиває жінок та дітей, війна може бути довгою, бо це довгий марафон" , – сказав Резніков.

Він зазначив, що країна ще матиме болючі втрати, а щоб подолати росіян і не залишити війну наступним поколінням, люди повинні зберігати єдність і готовність боротися.

"Військові відчувають, що багато цивільних відокремлюють себе від армії. Через деякий час у кожного з нас серед родичів чи близьких друзів будуть ветерани. Кожен українець повинен усвідомлювати, що воїни вже пройшли те, що завтра проходитиме він" , – заявив міністр.

Глава відомства наголосив, що українські бійці виграли час для цивільних.