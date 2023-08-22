Хорватія готова надавати свої порти для українського зерна – ОП
На зустрічі з Володимиром Зеленським в Афінах прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Українська правда.
"Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. Хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна", – йдеться в повідомленні.
Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається. Він також поінформував співрозмовника про підготовку української енергосистеми та ППО до осінньо-зимового періоду.
Також президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським. Лідери обговорили ситуацію на полі бою. Президент звернув увагу на нарощування виробництва Росією ракет із використанням західних компонентів.
"Володимир Зеленський подякував Ковачевському за оборонну підтримку, зокрема підготовку нового пакету допомоги. Сторони обговорили розвиток подальшої співпраці між державами у сфері оборони", – зазначили в ОП.