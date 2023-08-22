Понад 80% українців сьогодні проголосували б за незалежність – опитування

Якби референдум про державну незалежність України відбувався сьогодні, то незалежність підтримала б абсолютна більшість українців - щонайменше 82%. Про це заявив старший аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов, презентуючи результати дослідження, повідомляє Укрінформ.

"Ми поставили питання "Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то як би ви на ньому проголосували" і отримали наступні результати: "за" проголосували 82%, проти - лише близько 3%, і в нас є близько 15% тих, хто не визначився з цим питанням або не брали б участі в референдумі.

Але результати і виборів, і референдумів - ці відсотки - визначаються від тих, хто прийшов і дав якусь відповідь, тож цей результат сильно перевалить за 90%, тобто буде значно вищим у реальному житті. Але попри позитивний результат, у мене викликає стурбованість ті, хто не визначився, бо це - кожен п'ятий" , - сказав він.

Згідно з результатами опитування, найбільше тих, хто підтримав би незалежність, – на заході країни (94%), на півдні та сході – 68% і 70% відповідно.

Також абсолютна більшість українців - 88,5% - пишаються своїм громадянством.

Водночас Шаповалов підкреслив, що динаміка у цьому питання позитивно зростає: якщо у 2000-х роках було близько половини тих, хто рішуче підтримав би незалежність України, після російської агресії 2014 року ці показники зросли до близько 65-70%, то зараз це понад 80%.

Також експерт зазначив, що близько половини опитаних українців (49%) вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, близько третини зауважили, що в неправильному, а інші - не визначилися.

"Згідно з динамікою, в українців завжди переважав песимізм під час оцінки ситуації в країні. А піки оптимізму були лише після виборів, коли на нових президентів покладали нові очікування. Однак із грудня 2022 року - переважає позитив. Це пов'язано з тим, що на тлі екзистенційної загрози цінність держави істотно збільшилася" , - пояснив він.

Водночас українці на тлі повномасштабного вторгнення схильні більш позитивно оцінювати події, що відбулися за час незалежності України: 40,3% респондентів вважають, що за останні 30 років відбулося більше позитивних подій, ще 39,8% сказали, що відбулося порівну і позитивного, і негативного. Також переважна більшість опитаних (69%) зазначили, що розпад СРСР є позитивною історичною подією.

Опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні, з 9 по 15 серпня 2023 року.

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років методом face-to-face. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.