Росіяни вперше вивели в Чорне море ракетоносій "Циклон" – ЗСУ

Зранку 22 серпня армія РФ вивела в Чорне море новий корабель "Циклон", який лише нещодавно був прийнятий до складу Чорноморського флоту. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, загалом російські військові вивели в море відразу три кораблі-носії ракет "Калібр" сумарним залпом до 20 ракет.

Водночас, армія РФ проводила "розвідку боєм" української протиповітряної оборони, використовуючи поодинокі ударні безпілотники, наголосила Гуменюк.

"Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України" , – зазначила речниця.

Станом на ранок 22 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає до 12 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

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