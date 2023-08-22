Усі обіцяні Францією ракети SCALP уже в Україні – посол

Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP (французький аналог британських Storm Shadow). Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, повідомляє Лівий берег.

"Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи в рамках першої партії, вже у нас. Ця партія була випробувальна, снаряди непогано зарекомендували себе. SCALPи будуть, постачання триватиме. Головне питання цих постачань – їх ритм, а тут у французів усе дуже непогано" , - сказав Вадим Омельченко.

При цьому він зауважив, що Зеленський або Макрон заявляють, що Франція ухвалила рішення надати Україні нам якесь озброєння, то воно вже в Україні та працює на фронті.

Нагадаємо, у липні на полях саміту НАТО у Вільнюсі президент Еммануель Макрон заявив, що Франція почне постачати Україні далекобійні ракети Scalp. Ці ракети призначені для запуску з літаків. У експортному варіанті дальність ураження – понад 250 кілометрів.