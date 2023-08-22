Twitter приховуватиме заголовки у посиланнях для "більшої естетики"

Соціальна мережа Ілона Маска X (раніше відома як Twitter) планує приховувати заголовки за посиланнями ЗМІ для "більшої естетики". Про це пише Fortune, повідомляє Новое время.

Соціальна мережа відображатиме тільки посилання і картинку новини в сніппеті.

Маск підтвердив цю інформацію у своєму акаунті, додавши, що виходить "безпосередньо" від нього. За його словами, ця зміна "значно поліпшить естетику".

Наразі сніпети у Twitter для новинних матеріалів або повідомлень у блозі показує заголовок і короткий текст, разом із відображенням заголовка.

Якщо запропоновану зміну буде прийнято, Twitter показуватиме тільки зображення з посиланням у повідомленні. Якщо публікація або блог не публікуватиме супровідний текст із посиланням, користувачі побачать тільки посилання та ілюстрацію матеріалу.

Метою оновлення є зменшення висоти поста, щоб на одному екрані помістилося більше постів.

За словами співрозмовників видання Маск вважає, що видалення заголовків з карти попереднього перегляду зменшить клікбейт.

Також Маск нещодавно заявляв, що журналісти, які борються за більшу свободу і вищий дохід, повинні безпосередньо публікуватися в його соцмережі.