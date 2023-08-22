МЗС Німеччини: Удари безпілотників по Москві є легітимними
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає легітимними регулярні атаки нібито українських безпілотників по російській столиці Москві, повідомляє Європейська правда.
Росія напала на Україну, і Україна захищається "в рамках міжнародного права", заявила Бербок на спільній пресконференції з главою естонського зовнішньополітичного відомства Маргусом Тсахкною.
Водночас естонський міністр підкреслив, що Росія несе відповідальність за все, що відбувається в Україні.
Глава німецького МЗС додала, що українські збройні сили в першу чергу потребують матеріалів та обладнання в рамках контрнаступу для подолання російських мінних полів. Існують "величезні мінні пояси, особливо на сході України", які за розміром приблизно дорівнюють західній Німеччині, сказала Бербок.
"Ми працюємо над цим повним ходом", – додала міністерка.
Нагадаємо, цієї ночі Москву та область знову атакували безпілотники. Усі аеропорти російської столиці закривали на вильоти і прильоти.