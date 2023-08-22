Чи готові українці до компромісів із РФ - опитування

Незважаючи на все, більшість українців не готові до компромісів із агресором для припинення війни. Так, на територіальні поступки заради припинення війни готові піти менше 5% українців, а поступитися майбутнім членством України в НАТО готові 18% українців. Такі дані соціологічного опитування оприлюднив Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва у рамках свого дослідження напередодні Дня Незалежності, повідомляє Дзеркало тижня.

Серед інших заявлених вимог країни-агресорки на скорочення ЗСУ у мирний час готові погодитися не більше 13% українців, а надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на користь Кремлю готові не більше 17–18% опитаних.

Як зазначають соціологи, дещо більшу готовність йти на поступки демонструють жителі півдня та сходу, але навіть у цих регіонах більшість опитаних вважають неприйнятними будь-які з розглянутих поступок.

Також близько половини тих, хто висловив готовність «заради миру йти на будь-які компроміси» (таких 8% загалом), насправді вважають вищезазначені поступки з боку України неприйнятними.

При цьому 42% українців вважають, що якщо агресор посилить ракетний обстріл українських міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, Україна все одно має продовжувати воювати, незважаючи ні на що. Ще 21% респондентів хотів би спробувати заморозити конфлікт, але не йти на поступки Росії. Водночас, ще 23% опитаних вважають, що в такому разі слід розпочати переговори з агресором про припинення війни.

Приблизно третина українців не вірять, що їхні партнери суттєво знизять підтримку України, якщо у найближчі 3-4 місяці вона не досягне суттєвих успіхів на полі бою під час контрнаступу. Із цим, водночас, не згодні близько 46% опитаних.

Опитування проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 9 до 15 серпня 2023 року. Методом face-to-face опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки вбирається у 2,3%. У той же час, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.