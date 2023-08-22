Чорногорія приєдналася до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України
Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський та Яків Мілатович провели двосторонню зустріч у Афінах у вівторок, повідомляє Європейська правда.
Про це обидва лідери повідомили у соцмережах.
Зеленський зазначив, що подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також "за приєднання до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України".
Також вони обговорили підтримку "формули світу" та підготовку до саміту світу.
У свою чергу Мілатович на зустрічі із Зеленським підкреслив засудження російської агресії проти України та підтримку Києва з боку Підгориці.
"Мене запросили відвідати Київ, де ми підпишемо угоду про дружбу та співпрацю між нашими країнами", – додав чорногорський президент .
Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери погодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.
Раніше у вівторок стало відомо про приєднання Люксембургу до декларації G7. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великобританією.