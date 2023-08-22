Чорногорія приєдналася до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України

Президенти України та Чорногорії Володимир Зеленський та Яків Мілатович провели двосторонню зустріч у Афінах у вівторок, повідомляє Європейська правда.

Про це обидва лідери повідомили у соцмережах.

Зеленський зазначив, що подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також "за приєднання до декларації G7 щодо "гарантій безпеки" для України".

Також вони обговорили підтримку "формули світу" та підготовку до саміту світу.

I met with @JakovMilatovic до того, як Montenegro для його humanitarian, military, і політичну підтримку, як добре, як для проведення G7 Declaration on security guarantees for Ukraine.



Ми розмовляли Montenegro's support for Peace Formula як ми робимо для Global Peace Summit. pic.twitter.com/6m6VH7QGaq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

У свою чергу Мілатович на зустрічі із Зеленським підкреслив засудження російської агресії проти України та підтримку Києва з боку Підгориці.

"Мене запросили відвідати Київ, де ми підпишемо угоду про дружбу та співпрацю між нашими країнами", – додав чорногорський президент .

U razgovoru se predsjednikom Ukrajine @ZelenskyyUa ponovio sam da ???????? Otvoreno i snažno osuđuje agresiji Rusije protiv te zemlje i kazao da će ???????? u Crnoj Gori uvijek. ????

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Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери погодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Раніше у вівторок стало відомо про приєднання Люксембургу до декларації G7. Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великобританією.