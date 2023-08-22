Шмигаль: Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 22 серпня, продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні" , - зазначив він.

Відповідно до рішення уряду, "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тисс грн за тисячу кубічних метрів.

За словами Шмигаля, це рішення - частина комплексних заходів з підготовки до зими.

"Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів" , - резюмував прем’єр.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів готує низку системних рішень на ринку газу, які торкнуться виробників тепла для населення, бюджетних установ та промисловості.