Шмигаль: Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року
Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 22 серпня, продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні", - зазначив він.
Відповідно до рішення уряду, "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тисс грн за тисячу кубічних метрів.
За словами Шмигаля, це рішення - частина комплексних заходів з підготовки до зими.
"Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - резюмував прем’єр.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів готує низку системних рішень на ринку газу, які торкнуться виробників тепла для населення, бюджетних установ та промисловості.