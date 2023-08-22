Президенти України та Молдови провели переговори в Афінах: що обговорили

Президенти України та Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду у вівторок провели переговори в Афінах на полях саміту балканських держав, повідомляє Європейська правда.

Про це обоє лідерів повідомили в соцмережах.

За словами Зеленського, із Санду вони обговорили розвиток "партнерства та спільної протидії російським агресивним політикам і гібридним загрозам".

"Обговорили також альтернативні маршрути зернового експорту. Працюємо разом на шляху наших країн до вступу в ЄС", – додав він.

Молдовська президентка своєю чергою висловила Україні вдячність за опір російській агресії та підтвердила підтримку Кишиневом України.

"І Молдова, й Україна прагнуть вступу до ЄС не лише для того, щоб процвітати, але й для того, щоб стати сильними демократіями та забезпечити безпеку наших народів", – зазначила Санду.

Наприкінці березня молдовська президентка Мая Санду приїхала до України та зустрілась із Володимиром Зеленським у Києві. Також обоє лідерів перетнулись у Кишиневі в червні на саміті Європейської політичної спільноти.

Україна та Молдова в червні 2022 року отримали статус кандидата на членство в Європейському Союзі та прагнуть до кінця року почати переговорний процес про вступ. Обидві держави також зацікавлені в економічній та безпековій співпраці на тлі агресії Росії та ситуації в Придністров'ї.

Варто зазначити, що прем’єр Молдови Дорін Речан разом і іще трьома міністрами здійснюють дводенний візит до Києва.