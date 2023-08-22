Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньо: що відомо

У вівторок, 22 серпня, у віці 80 років помер відомий італійський співак, композитор, інструменталіст, переможець пісенного конкурсу в Санремо і Євробачення-1990 Тото Кутуньйо, повідомляє Ділова столиця.

Офіційна причина смерті поки не повідомляється. Проте варто зазначити, що Тото Кутуньйо багато років боровся з онкологією.

Співак і автор пісень помер 22 серпня близько 16:00 у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані, куди він був госпіталізований, повідомили в агенстві ANSA. Новину журналістам підтвердив менеджер артиста.

Представник зірки Данило Манкузо заявив, що "після тривалої хвороби співаку стало гірше". Виконавець, з його слів, страждав кілька місяців.

1976 року Кутуньйо взяв участь у пісенному конкурсі у Санремо разом зі своїм гуртом, посівши третє місце. Успіх прийшов 1980 року — він переміг із піснею "Solo noi" ("Тільки ми"). Загалом він посідав друге місце у цьому конкурсі 6 разів — 1984 року (з піснею "Serenata"), 1987 ("Figli"), 1988 ("Emozioni"), 1989 ("Le mamme"), 1990 (з "Gli amori", італомовною версією пісні Рея Чарльза "Good Love Gone Bad") і 2005 року ("Come noi nessuno al mondo"). Загалом він брав участь у цьому пісенному змаганні 13 разів.

Кутуньйо переміг на конкурсі Євробачення у Загребі 1990 року зі своєю власною піснею "Insieme: 1990" ("Разом: 1990"), баладою присвяченою європейській політичній інтеграції.

У листопаді 2010 року виконавець приїжджав до Києва і давав концерт разом з сином Адріано Челентано — Джакомо.

У 2015 році Тото Кутуньйо разом з Аль Бано, Рікардо Фольї та гуртом "Ріккі е повері" через YouTube-канал "Друзі Путіна в Італії і у всьому світі" ("Amici di Putin In Italia e nel mondo") привітав президента РФ Володимира Путіна з Днем народження. Це відбулося напередодні його концерту в Україні й викликало негативну реакцію в українському суспільстві.