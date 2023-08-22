Генштаб: Росіяни атакують з авіації Роботине та Урожайне

Російські окупанти задіяли авіацію для нанесення ударів по населених пунктах Урожайне та Роботине, куди увійшли захисники, водночас Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Всього за добу відбулось 26 бойових зіткнень, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Званівка, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Уманське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Червоне, Затишшя Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Комишани Херсонської області.

Водночас Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по зенітно-ракетним комплексам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.