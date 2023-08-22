WSJ: Китайська техніка будувала укріплення на окупованих територіях

Китайський експорт до Росії різко зріс з минулого року, особливо в частині екскаваторів та іншої техніки, які використовуються окупантами для риття траншей та укріплення на окупованих територіях України, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на торговельні дані.

Загальний обсяг торгівлі Китаю з Росією за перші сім місяців 2023 року зріс на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 134 млрд доларів. Пекін постачає Росії цілий ряд товарів, зокрема й такі, що мають потенційне військове застосування, як мікрочіпи і екскаватори для копання траншей.

За цей період китайський експорт до Росії зріс на 73% навіть попри те, що загальний експорт Китаю впав на 5%. За оцінками Банку Фінляндії, Китай зараз є джерелом від 45% до 50% російського імпорту, порівняно з 25% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Західні санкції обмежили доступ РФ до багатьох товарів західного виробництва, тож китайські компанії заповнили цю прогалину власною продукцією – автомобілями, електронікою, продуктами харчування, тютюном, металами, смартфонами та іншими споживчими товарами. Від цього виграє і Китай, особливо коли економіка країни стикається з низкою викликів, зокрема зі зниженням попиту з боку країн Заходу.

Китайські компанії постачали до Росії комп'ютерні чіпи, деталі для реактивних винищувачів, а також технології навігації і глушіння. У доповіді, опублікованій минулого місяця Управлінням директора національної розвідки США, також йдеться про те, що Китай допомагає Росії уникати санкцій і купувати технології військового призначення.

Примітно, що рівно рік тому російський імпорт китайської землерийної техніки почав різко зростати. За перші сім місяців року Китай продав Росії майже вдвічі більше фронтальних навантажувачів і більш ніж втричі більше екскаваторів, ніж за той же період роком раніше.

За словами старшого наукового співробітника Атлантичної ради Джозефа Вебстера, це свідчить про те, що Росія використовує деякі з них для зведення укріплювальних споруд у війні проти України.

"Китайські компанії уможливили будівництво російських укріплень в Україні" , – сказав він.

"Це не збіг, саме тоді (рік тому – ЕП) російські війська дійсно почали окопуватися, коли вони почали відступати".

Губернатор Сахалінської області Росії Валєрій Лімаренко у червні передав нові екскаватори китайського виробництва окупаційним військам на сході України, свідчить розміщене на його каналі в Telegram відео.

Крім того, китайський експорт автомобілів до Росії також різко зріс після того, як на початку минулого року поставки з Європи майже припинилися. За перші шість місяців цього року Китай експортував до Росії понад 341 тис автомобілів, що майже вшестеро більше, ніж у першій половині 2022 року.

Нагадуємо:

З початку великої війни Китай здійснив тисячі поставок для російських компаній, серед яких підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники.