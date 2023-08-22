ГУР: Росіяни затоплюють пороми, щоб захистити Кримський міст від атак

Росіяни намагаються захистити Кримський міст від атак за допомогою затоплення поромів, щоб створити захисну лінію, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, за інформацією ГУР, зараз росіяни проводять підготовку до затоплення другого порома поблизу Кримського мосту.

"Окупанти планують затопити щонайменше шість плавзасобів зазначеного типу з метою створення захисної лінії перед Керченським мостом" , — зазначають у ГУР.

Там уточнюють, що між затопленими поромами ворог хоче встановити бонові огорожі, щоб захистити міст від ударів.

"Нехитра міра захисту дев'ятнадцятикілометрового мосту у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної Росії" , — пояснюють у розвідці.

Як повідомлялось, днями голова СБУ Василь Малюк вперше розказав, як підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року – з допомогою вантажівки, начиненої вибухівкою. Також він розповів нові подробиці нещодавньої атаки морських дронів СБУ на міст.