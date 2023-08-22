Зеленський підбив підсумки своїх візитів у країни Європи

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки візитів у Швецію, Нідерланди, Данію та Грецію у вечірньому зверненні у вівторок, 22 серпня, повідомляє Новое время.

Глава держави нагадав, що взяв участь у саміті Україна — Балкани в Греції та провів переговори на полях із лідерами Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, а також президенткою Єврокомісії.

"Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція" , — сказав він.

Зеленський зазначив, що під час майже всіх зустрічей він обговорював із лідерами захист маршрутів експорту Чорним морем і «коридори солідарності» суходолом.

Президент додав, що Греція готова взяти патронат над відновленням Одеси, назвав це дуже символічним рішенням і окремо подякував грецькому прем'єру.

Зеленський також відзначив Люксембург, який 22 серпня підтримав декларацію Великої сімки про гарантії безпеки для України.

21 серпня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська після візитів у Швецію, Нідерланди і Данію прибули в Грецію. Тут президент взяв участь у саміті Україна — Балкани та провів низку двосторонніх переговорів.

За підсумками візитів Амстердам і Копенгаген пообіцяли передати Києву 61 винищувач F-16 — 42 і 19 відповідно. Також українські пілоти тестують шведські літаки Gripen, а Київ домовився зі Стокгольмом про спільне виробництво БМП CV-90.