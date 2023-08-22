У Білому домі не згодні із твердженням, що війна в Україні зайшла в глухий кут

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок відкинув твердження про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну нібито зайшло в глухий кут, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Reuters.

За словами Саллівана, у США від початку чітко усвідомлювали, що поле бою в Україні є дуже динамічним: "з обох боків відбуваються атаки й оборона в багатьох місцях уздовж дуже протяжної лінії фронту".

"Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує захоплювати території на методичній, систематичній основі", – додав він.

Наприкінці минулого тижня видання The Washington Post із посиланням на джерела в американській розвідці повідомило, що в ході контрнаступальних операцій Україна нібито не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

На це радник Байдена з нацбезпеки тоді відповів, що ситуація на полі бою в Україні постійно змінюється, і у США вірять у здатність українських сил досягти успіху.