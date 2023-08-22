ЗМІ: Україна спростувала фейки росіян про втрату свого катера біля Зміїного

Україна не втрачала свого військового катера біля острова Зміїний, як про це заявляють російські військові, повідомляє Ділова столиця.

Про це у коментарі CNN заявив неназваний представник Військово-морських сил Збройних сил України.

"Жодного подібного інциденту з українським флотом не було. Втрат серед особового складу ВМС немає. Відповідно, в такому випадку нам нема чого коментувати" , — сказав він.

У вівторок, 22 серпня, Міністерство оборони Росії заявило, що нібито знищило швидкохідний військовий катер Willard Sea Force з десантною групою українських військових на борту.

Вони заявили, що знищили катер за допомогою авіаційної гармати, а також оприлюднили відео "атаки", на якому можна побачити невідомий катер, але кадрів знищення там немає.