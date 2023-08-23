Безпілотники знову атакували РФ, один поцілив у "Москву-Сіті"

Вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю Росії. Один із них влучив у московський бізнес-центр "Москва-Сіті", ще один російська ППО нібито збила у Московській області, повідомляє Українська правда.

"Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області. Другий БпЛА поцілив у будівлю, що будується в "Сіті" , – повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За словами Собяніна, на місце вибуху виїхали оперативні служби, попередньо постраждалих немає.

Російські Telegram-канали публікують відео влучання безпілотника у будівлю "Москви-Сіті". На них видно яскравий спалах після вибуху.

Повідомляється, що атаковану будівлю пошкоджено на рівні 10-15 поверхів.

Зазначається, що російські екстрені служби оглядають вежу між "Меркурієм" та "Експоцентром".